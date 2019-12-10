تسجيل حالات اختناق واصابات قرب ساحة الوثبة وسط بغداد

2019/12/10 | 19:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بتسجيل حالات اختناق واصابات قرب ساحة الوثبة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك حرقاً للاطارات بالقرب من مركز دفاع مدني الشورجة فضلا عن ضرب قنابل مسيلة للدموع بشكل متقطع".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الدفاع المدني يتدخل في محاولة لاخماد النيران"، مشيرا الى "تسجيل حالات اختناق واصابات بالقرب من مركز دفاع مدني الشورجة/ الوثبة".





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