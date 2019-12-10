نتائج متميزة لأجسام العراق في بطولة الخليج الدولية

2019/12/10 | 19:24 - المصدر: الصباح

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بغداد / نبيل الزبيدي

حقق منتخبنا الوطني ببناء الاجسام نتائج متميزة بمختلف الفئات باختتام منافسات بطولة الخليج الدولية التي استضافتها الامارات بمشاركة 500 لاعب يمثلون 60 بلدا وحصد لاعبونا ستة اوسمة ملونة بحسب المنسق الاعلامي للاتحاد هشام الواني.

وقد أسفرت النتائج الفردية بفئة الشباب عن فوز البطل ابراهيم رياض بالمركز الاول، بينما حصد زميله امير ابو الحسن الترتيب الثالث، وضمن فئة الماستر فوق 40 عاما حصل علي سلمان على المركز السادس، بينما توج البطل فاضل نعمة بذهبية فئة فوق 50 عاما، وسجلت فئة المتقدمين حصول دانا احمد على الترتيب الثالث في وزن 70 كغم وفاز زميله بالمركز الثالث ضمن وزن 85 كغم.

وشهدت فعاليات الكلاسيك فيزك حصول لاعبنا امير صائب على المركز الثاني، وفي فئة الماسكلر فيزك تم اختيار علي خالد ضمن افضل عشرة لاعبين لمنافسات هذه الفئة.

واضاف الواني ان النتائج التي تحققت في هذه البطولة والمسابقات الدولية الماضية للعام المنصرم والحالي جاءت نتيجة خطة الاتحاد المركزي للعبة والتي وضعها مطلع السنة الحالية من خلال المشاركة بنوعية لاعبين مميزين في كل بطولة والاعتماد على النوعية وليس الكمية من اجل تحقيق مكاسب كثيرة وفسح المجال امام اكبر عدد من اللاعبين لغرض اكتساب الخبرة والاحتكاك، موضحا ان الاتحاد وضع ستراتيجية للعام المقبل 2020 والتحضير المبكر للاستحقاقات الخارجية لغرض تحقيق نتائج ايجابية.

وفي سياق متصل يقيم اتحاد بناء الاجسام دورة تدريبية و تحكيمية في محافظة كركوك للمدة من الثاني عشر ولغاية السادس عشر من كانون الاول الحالي وتشمل جميع مفاصل رياضة بناء الاجسام من الفيزيك والكلاسيك والبدي بولدنك واللياقة البدنية وتكون ايامها الثلاثة الاولى لعلم التدريب واليومان المتبقيان للتحكيم ويحق للمشترك التسجيل في التدريب والتحكيم او واحدة فقط ويمنح المشترك شهادة لكل دورة مصدقة من قبل الاتحاد المركزي لبناء الاجسام، وتتضمن شروط المشاركة في الدورة: ألا يقل عمره عن 23 سنة وان يكون مشتركا في دورة او بطولة سابقة او خريج تربية رياضية وتشمل رسوم كل دورة 150 ألف دينار ويكون مجموع اشتراك الدورتين 300 الف دينار.

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