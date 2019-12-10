أمجد عطوان: إصابتي طفيفة

2019/12/10 | 19:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بلال زكي

أكد نجم خط وسط منتخبنا الوطني لكرة القدم ونادي الشرطة أمجد عطوان ان الإصابة التي تعرض لها في لقاء نصف نهائي خليجي 24 أمام البحرين طفيفة ولا تستوجب القلق.

وقال عطوان في تصريح خص به «الصباح الرياضي»: إنه تعرض للاصابة في اللقاء الثاني ضمن مرحلة المجموعات أمام الإمارات، وغاب على اثرها عن المواجهة الثالثة مع اليمن، مبينا ان أهمية مباراة الدور نصف النهائي دفعته للمجازفة والاشتراك لكن الاصابة عاودته واضطر إلى مغادرة الملعب بعد مرور نحو نصف ساعة من زمن صافرة البداية.

وأشار إلى ان التشخيصات الطبية أكدت عدم خطورة الإصابة، والحاجة إلى 14 يوما ليتمكن من اللعب مجددا.

ولفت إلى انه فضل البقاء في قطر لتلقي العلاج في مشفى «سبيتار» تحت اشراف نخبة من أفضل الأطباء على مستوى العالم.

وعن الخروج من الدور نصف النهائي لبطولة الخليج أمام البحرين بفارق ركلات الترجيح، أوضح عطوان ان منتخبنا حاول جاهدا الفوز خلال وقتي المباراة الأصلي والإضافي، لكن دفاعات البحرين المنظمة وحارس مرماه وقفا حائلا دون ذلك، منوها بان منتخبنا كان الطرف الأفضل طوال دقائق اللقاء، الا ان هفوات بسيطة رافقت اداء بعض اللاعبين تسببت في معادلة النتيجة، ومن ثم الخسارة من علامة الجزاء.

واضاف ان اللاعبين كانوا يمنون النفس في اسعاد الجماهير الرياضية عبر العودة بالكأس إلى العاصمة بغداد بعد غياب سنوات طويلة عن التتويج، الا ان الظروف سارت عكس ما جرى التخطيط له مسبقا.

ولفت الى ان اللاعبين والجهاز الفني مطالبون بطي صفحة منافسات خليجي 24 والتفكير جديا في المشوار الأهم التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 وأمم آسيا الصين 2023، لاسيما ان منتخبنا يتصدر المجموعة وبحاجة إلى الفوز في مباراتيه المقبلتين أمام هونغ كونغ وكمبوديا لضمان التأهل بنسبة كبيرة بغض النظر عما ستسفر عنه المواجهة الأخيرة أمام ايران في ملعب ازادي.

وتابع ان منافسات الخليج ورغم عدم التتويج بلقبها الا انها كانت مفيدة جدا، لاسيما انها أفرزت تألقا واضحا لبعض العناصر الشابة التي سيكون لها شأن كبير في المستقبل القريب مع منتخبنا الوطني.

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