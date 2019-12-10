قرعة مثيرة في دوري أبطال آسيا

2019/12/10 | 19:24 - المصدر: الصباح

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كوالالمبور/أ ف ب

جرت يوم امس الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور مراسيم سحب قرعة مسابقة دوري ابطال اسيا لكرة القدم لنسخة العام 2020، ووضعت القرعة ممثل العراق حامل لقب النسخة السابقة للدوري المحلي الشرطة في المجموعة الأولى، بينما سيلعب الزوراء في حال تخطيه حاجز الملحق ضمن المجموعة الرابعة.

وجرى توزيع الفرق بين منطقتين «غرب وشرق القارة» واسفرت القرعة عن فرق غرب آسيا

المجموعة الأولى: الوحدة (الإمارات)، الشرطة (العراق)، المتأهل من الكويت الكويتي والفيصلي الأردني والريان القطري والاستقلال الإيراني، والفريق الرابع المتأهل من الأهلي السعودي واستقلال دوشنبه وممثل اوزبكستان.

المجموعة الثانية: الهلال (السعودية)، شباب الأهلي (الإمارات)، باختاكور (أوزبكستان)، الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (3) المجموعة الثالثة: الدحيل (قطر)، التعاون (السعودية)، الشارقة (الإمارات)، بيرسيبوليس (إيران)

المجموعة الرابعة: سيباهان (إيران)، السد (قطر)، النصر (السعودية)، الفائز من الدور التمهيدي الحاسم الذي يضم الزوراء والعين الإماراتي وبينداكور الأوزبكي.

فرق شرق آسيا المجموعة الخامسة: بكين (الصين)، تشانغراي يونايتد (تايلاند)، الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (4)، الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (1)

المجموعة السادسة: أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، شنغهاي شينهوا (الصين)، بيرث غلوري (أستراليا)، الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (3)

المجموعة السابعة: الممثل الثاني لليابان، سوون سامسونغ بلو وينغز (كوريا الجنوبية)، غوانغزهو ايفرغراند (الصين)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)

المجموعة الثامنة: سيدني (أستراليا)، يوكوهاما مارينوس (اليابان)، تشونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية)، الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (2).

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