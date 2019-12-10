كارل ماركس - رأس المال: الفصل الرابع

2019/12/10 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كارل_ماركس ثانياً – تناقضات الصبغة العامةإن شكل التداول الذي ينبثق فيه النقد رأسمالا يتناقض مع كل القوانين المبحوثة سابقة والتي تتعلق بطبيعة السلع والقيمة والنقد والتداول نفسه.فتداول رأس المال لا يختلف عن التداول البسيط للسلع إلا في التسلسل المقلوب لتتابع عمليتي البيع والشراء المتعارضتين.فكيف يمكن للفرق الشكلي المحض أن يحدث تغييرا في طبيعة هاتين العمليتين كما لو بقدر......

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