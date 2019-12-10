2019/12/10 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_محمد_كاظم دعم المعارضين مابين الدول الاشتراكية ودول ورأس المال العالمي تختلف النظرة إلى المعارضين وكيفيه التعامل معهم مابين التنظيمات والدول الاشتراكية ودول رأس المال .فالأول يرى بان كل معارضة وحرب تقوم بها التنظيمات والقوى المضطهدة بالفتح ضد قوى الرجعية والاستغلال هي حرب مشروعة وعادلة ينبغي مساعدتها بكل الوسائل ولا بد من وجود قوى ثورية أو......

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