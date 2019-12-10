Xiaomi تثبت مواقعها في سوق الهواتف بجهاز منافس

2019/12/10 | 19:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تستعد شركة Rеdmi التابعة لعملاق صناعة التقنية Xiaomi للكشف عن هاتف جديد يعزز مواقعها المنافسة في سوق التقنيات الذكية.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف Rеdmi

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