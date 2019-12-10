القوات اليمنية تفشل محاولة زحف لقوى العدوان في تعز

2019/12/10 | 19:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تمكنت القوات اليمنية، اليوم الثلاثاء، من إفشال محاولة زحف لمنافقي العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة تعز.

وقال مصدر عسكري يمني، أن “مجاهدي الجيش واللجان الشعبية

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