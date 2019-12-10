الداخلية: ضبط احد مروجي المخدرات ايسر الموصل

2019/12/10 | 19:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن الاطاحة باحد مروجي الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية بايسر الموصل.

وذكر إعلام في بيان، تلقته "الغد برس"، ان" مديرية مكافحة المخدرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق المختص تمكنت من القاء القبض على احد مروجي الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية والذي يدعى {ع س ا}".

واشار الى" ضبط بحوزته {٢٨٠} حبة مخدرة، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق القرار ٣٩ لسنة ١٩٩٤"، لافتا الى" القاء القبض عليه في منطقة حي الانتصار في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

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