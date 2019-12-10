2019/12/10 | 19:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أقر مدافع منتخب إسبانيا وريال مدريد، سيرجيو راموس بتفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على بقية لاعبي كرة القدم.

وقال راموس، خلال حواره لبرنامج "TUDN" الذي يُقدمه إيفان زامورانو نجم الميرنجي السابق: "يمكنهم صنع كرة ذهبية فقط من أجل رونالدو وميسي، وشيء آخر لباقي اللاعبين الآخرين، وفي النهاية سيكون ذلك أفضل لكرة القدم".

وتوج ميسي مؤخرا بالكرة الذهبية، للمرة السادسة في مشواره، لينفرد بالرقم القياسي متفوقا على "الدون" البرتغالي صاحب الخمس تتويجات.

وعن أفضل ذكرى له في دوري الأبطال، أجاب: "الهدف في نهائي لشبونة، فهو أكثر ذكرى مترسخة في السنوات الماضية على الصعيدين الشخصي والمدريدي كذلك، فهو غير التاريخ، لأنه ساعدنا على الفوز بالبطولة 3 مرات متتالية".

وتابع: "بطولات دوري الأبطال التي حققتها مثل أطفالي، لا أستطيع أن أخبرك بأي بطولة أحبها أكثر".

وحول مواجهة الكلاسيكو المقبلة ضد الغريم التقليدي برشلونة، أوضح: "الفريقان يمران بفترة جيدة، وحين يكون الخصم في حالة جيدة جدًا، فهذا يحمسنا أكثر للفوز".

وأردف: "بصرف النظر عن الطريق التي سندخل بها المباراة، فهو لقاء مختلف تماما، ونأمل أن نُحقق الانتصار ونعتلي قمة جدول الترتيب".

وعن خليفته في ريال مدريد، أجاب: "المقارنات ليست شيئًا جيدًا أبدًا، وهناك أكاديمية جيدة للغاية في ريال مدريد، ويجب الاهتمام باللاعبين هناك، فهم القاعدة للفريق الأول، وأيضًا هناك لاعبين جيدين في السوق يمكن للنادي التوقيع معهم".

وتابع: "ماتياس دي ليخت مدافع ذو مستقبل كبير، ويحتاج للخبرة، لكنه لاعب للمستقبل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتراح جديد من راموس حول الكرة الذهبية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتراح جديد من راموس حول الكرة الذهبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).