2019/12/10 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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الصدر يطرح صيغتين لقانوني انتخابات البرلمان والمحافظات ويحذر النواب من عدم سماع صوت الشعب

يتبع .........

بغداد اليوم-متابعة

قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الثلاثاء (10 كانون الأول، 2019) انه لن يقبل بالفساد من اي شخص، او اي جهة كانت، فيما أكد أن مشروع قانون الاصلاح جاهز لإرساله الى البرلمان الكردي.

وقال بارزاني، في كلمة متلفزة ن

بغداد اليوم _ بغداد

هنأ السفير التونسي لدى العراق، إبراهيم الرزقي، اليوم الثلاثاء، وزير التربية سها خليل العلي بك، لترأسها اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والعلوم.

وذكر الرزفي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن &quo

بغداد اليوم _ بغداد

كشف رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، يونادم كنا، الثلاثاء 10-12-2019، تفاصيل اجتماع الاثنين الذي عقد بين رئيس الجمهورية برهم صالح وعدد من النواب وقادة الكتل السياسية، بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد.

وقال يونادم كنا، في

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