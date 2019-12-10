2019/12/10 | 19:38 - المصدر: السومرية نيوز

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مقرب من الصدر لاعضاء البرلمان: ملزمون بان تصوتوا على ما ينفع الشعب

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