بالوثيقة.. توجيه سؤال برلماني لعبد المهدي

2019/12/10 | 20:10 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، وثيقة تتضمن سؤالا برلمانيا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وتضمن السؤال المطالبة بتزويده بنص الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في موضوع صادرات النفط وايرادات المنافذ وسائر الالتزامات المتبادلة بين الطرفين.وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في (29 تشرين الثاني 2019)، انه سيقدم كتاباً رسمياً إلى مجلس النواب بطلب استقالته.

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