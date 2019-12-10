الداخلية والصحة تصدران توضيحا بشان عدد شهداء حادثة السنك

2019/12/10 | 20:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارتا الداخلية والصحة توضيحا حول عدد شهداء جسر السنك وسط بغداد.

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