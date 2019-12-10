حالات اختناق واصابات بين المتظاهرين قرب ساحة الوثبة في بغداد

2019/12/10 | 20:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الثلاثاء، بتسجيل حالات اختناق واصابات قرب ساحة الوثبة وسط بغداد.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “هناك حرقاً للاطارات بالقرب من مركز دفاع مدني الشورجة، فضلا عن ضرب قنابل مسيلة للدموع بشكل متقطع”.وأضاف، أن “الدفاع المدني تدخل في محاولة لاخماد النيران”، مشيرا الى “تسجيل حالات اختناق واصابات بالقرب […]

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