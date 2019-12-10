الديمقراطي الكردستاني يكشف شرطاً وحيداً للكرد في إختيار رئيس الوزراء

2019/12/10 | 20:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، وجود شرط وحيد للكرد في تسمية رئيس الوزراء المقبل للحكومة، خلفاً للمستقيل عادل عبدالمهدي.

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