المالية النيابية تكشف قيمة موازنة 2020 وعجزها الكبير

2019/12/10 | 20:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت اللجنة المالية النيابية وجود عجز مالي كبير في الموازنة المالية لعام 2020.

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