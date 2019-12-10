2019/12/10 | 20:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم العجرش

لدينا في موروثنا المعرفي؛ تركيز عال على قضية ثقافية جوهرية، ظاهرها الحث على التعاضد الأجتماعي، وبناء علاقات إنسانية؛ من خلال العمل الجماعي، وفي هذا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل السياسي وثقافة القطيع..!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل السياسي وثقافة القطيع..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).