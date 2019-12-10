شرطة الديوانية تتخذ إجراءات امنية احترازية

2019/12/10 | 20:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانية

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذها إجراءات احترازية مشددة لمنع تكرار أحداث ميسان وكربلاء في المحافظة.

وقال قائد الشرطة العميد حيدر

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