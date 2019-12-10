بحث : أصوات النساء الأيزيديات: تصورات حول الممارسات الصحفية ال ُمتبعة في تغطية أخبار العنف الجنسي من قبل داعش

2019/12/10 | 20:32 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصوات النساء الأيزيديات: تصورات حول الممارسات الصحفية ال ُمتبعة في تغطية أخبار العنف الجنسي من قبل داعش لتحميل البحث يرجى الضغط الكتابة الملونة أدناه Voices of Yazidi Women – Arabic

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