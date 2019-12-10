بحث : أصوات النساء الأيزيديات: تصورات حول الممارسات الصحفية ال ُمتبعة في تغطية أخبار العنف الجنسي من قبل داعش

2019/12/10 | 20:32 - المصدر: ايزيدي 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصوات النساء الأيزيديات: تصورات حول الممارسات الصحفية ال ُمتبعة في تغطية أخبار العنف الجنسي من قبل داعش لتحميل البحث يرجى الضغط الكتابة الملونة أدناه Voices of Yazidi Women – Arabic
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحث : أصوات النساء الأيزيديات: تصورات حول الممارسات الصحفية ال ُمتبعة في تغطية أخبار العنف الجنسي من قبل داعش) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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