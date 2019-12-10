2019/12/10 | 20:32 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن سائرون يدعو لجلسة علنية: سجّلوا موقفاً وطنياً بشأن قانون الانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/10 | 20:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون يدعو لجلسة علنية: سجّلوا موقفاً وطنياً بشأن قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن سائرون يدعو لجلسة علنية: سجّلوا موقفاً وطنياً بشأن قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس).