2019/12/10 | 20:32 - المصدر: الغد برس

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بالفيديو..



إطلاق رصاص حي ضد المتظاهرين في ساحة الوثبة وسط بغداد

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بالفيديو..



إطلاق رصاص حي ضد المتظاهرين في ساحة الوثبة وسط بغداد

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