صفحة مقربة من الصدر تطرح عدة مقترحات بشأن قانون الانتخابات

2019/12/10 | 20:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طرحت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، عدة مقترحات بشأن قانون الانتخابات.

وقال صالح محمد العراقي في بيان تلقته "الغد برس"، "الى مجلس النواب غدا انتم على المحك..



وملزمون امام الله وامام الشعب بان تصوتوا على ما ينفع الشعب، لذا اقترح ما يلي: اولا: ما يخص قانون الانتخابات: فيكون دوائر متعددة بترشيح فردي بنسبة 100‎%‎ لكل محافظة مع اخذ بنظر الاعتبار عدد النفوس، وننصح بالغاء تصويت الخارج ولو مؤقتا او التدقيق به بصورة جيدة اواعانتهم للتصويت داخل العراق قدر الامكان وكذا التشدد بخصوص تصويت الجهات الامنية، ثانيا: ما يخص مجالس المحافظات، فكالتالي: تنتخب كل محافظة ثلاث اشخاص فقط، وهم: المحافظ ونائبه ورئيس مجلس المحافظة، وبدورهم يشكلون مجلس المحافظة وبقوانين تنفع الشعب وبهيكلية ادارية منظمة".

واشار "وحسب علمي ان ذلك مرضي للشعب، وفي حال عدم التصويت او التسويف..



فسيقول الشعب كلمته عنه".

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