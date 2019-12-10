نائب عن سائرون يطالب ان تكون جلسة غدا علنية ويشدد على الغاء تصويت الخارج بقانون الانتخابات

2019/12/10 | 20:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، اليوم الثلاثاء، ان تكون جلسة الغد علنية، فيما شدد على اهمية التصويت على فقرة الغاء تصويت الخارج.

وقال الشمري في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "البرلمان امام موقف وطني كبير يسجله التاريخ من خلال تصويته على قانون انتخابات عادل يلبي طموح المتظاهرين ويبعد همينة الأحزاب الفاسدة".

واضاف "يجب الاخذ بمقترحات الكتلة الخاصة بقانون الانتخابات وخاصة خفض عدد مقاعد البرلمان وحصول الفائز غير مزدوج الجنسية باعلى الاصوات على المقعد النيابي وفق الدائرة الانتخابية المتعددة بترشيح فردي 100% لكل محافظة باعتماد البطاقة البارومترية للنازحين حصرا مع ضمان عودتهم لمناطقهم المحررة".

واكد ان "التصويت على القانون هو ما طالبت به المرجعية العليا في اكثر من خطبة وكذلك يعد من اهم مطالب الثوارالمتظاهرين"، داعيا جميع الكتل السياسية الى "حث نوابها على الحضور والتصويت على القانون بعد الاتفاق عليه بشكل كامل".

ولفت الى انه "كما يجب ان تكون الجلسة علنية، وان يصوت المجلس على الغاء فقرة تصويت الخارج".

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