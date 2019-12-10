(سكتة قلبية) تنهي حياة سجين سبعيني مدان بسرقة موبايل في النجف

2019/12/10 | 20:33 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الثلاثاء، بان سجينا توفي في احد سجون المحافظة.





وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن "سجينا يبلغ من العمر ٧٠ عاما توفي بمركز شرطة الكرار في محافظة النجف الاشرف نتيجة إصابته بسكتة قلبية".





وبين المصدر، أن "السجين المتوفى محكوم لمدة عام واحد نتيجة إدانته بوقت سابق في سرقة هاتف نقال (موبايل)".





وأشار إلى أن " القوات الأمنية نقلت الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها تمهيدا لتسليمها إلى ذويه ".

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