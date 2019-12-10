بيلوسي تكشف عن التهم التي ستوجه للرئيس ترمب لمحاكمته نيابيا

2019/12/10 | 20:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة القضائية البرلمانية، في مجلس النواب الأمريكي، عن التهم التي ستواجه الرئيس دونالد ترمب، لمحاكمته برلمانيا.

وأكدت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي في مؤتمر صحفي مشترك مع ورؤساء اللجان القضائية، لإعلان لائحة الاتهام والخطوات التالية في محاكمة الرئيس الأمريكي نيابيا، أكدت ان التهم الموجهة لترمب تتعلق بإساءة استغلال السلطة، وإعاقة عمل الكونغرس، في إشارة الى الجدل المثار حول مكالمة هاتفية لترمب جمعته بنظيره الاوكراني، والتي تشير عدد من الجهات الى قيام الرئيس الأميركي من خلالها، باستغلال العلاقة مع أوكرانيا، في الإساءة الى خصمه المحتمل في السباق الرئاسي المقبل جون بايدن.

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