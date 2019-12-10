بالصور: الدفاع المدني تعلن اخماد حريق في منطقة الشورجة باتجاه ساحة الخلاني

2019/12/10 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، اخماد حريق في منطقة الشورجة باتجاه ساحة الخلاني، وسط ...





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