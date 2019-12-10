تزامناً مع التظاهرات.. مواطنون يطلقون حملة كبيرة لدعم المنتج الوطني

2019/12/10 | 20:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق مع استمرار #التظاهرات المطالبة بالإصلاح وإسقاط الحكومة والبرلمان العراقيين، ودخولها الشهر الثالث على التوالي، انطلقت حملة بهدف دعم المنتج الوطني، بعدما توقفت أغلب المعامل والمصانع العراقية، في […]

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