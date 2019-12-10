2019/12/10 | 20:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير يستبعد حل مجلس النواب ويؤكد لـ (الزمان): إختيار رئيس الحكومة بعيداً عن إرادة المحتجّين سيواجه مخاضاً عسيراً بغداد – عبد اللطيف الموسوي استبعد الخبير السياسي حيدر الموسوي حل مجلس النواب في الوقت الراهن لاسباب عدة ، لافتا الى ان الفرقاء السياسيين اتفقوا على تسمية رئيس الوزراء واذا كان بعيدا عن ارادة […]

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