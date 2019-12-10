2019/12/10 | 20:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: أمطار متفرّقة مصحوبة بعواصف رعدية بغداد – فائز جواد رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون الطقس اليوم الاربعاء غائما مصحوباً بأمطار وعواصف رعدية .وقالت الهيئة في بيان امس ان (طقس اليوم الاربعاء في المنطقتين الوسطى والشمالية غائم مع فرص تساقط امطار خفيفة ومتفرقة وحدوث […]

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