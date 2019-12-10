2019/12/10 | 20:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني يكافح حريقاً إندلع بمخزن للفواكه خبير لـ (الزمان): الإتفاقيات وراء زيادة أعداد الأمريكيين في العراق بغداد – الزمان عزا الخبير الامني صفاء الاعسم زيادة اعداد القوات الامريكية في العراق الى ضعف المؤسسة العسكرية تجاه الاتفاقيات الامنية.وقال الاعسم لـ (الزمان) امس ان (الولايات المتحدة تتصرف وكأنها صاحبة الارض داخل العراق […]

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