خالد شواني: تنفيذ المادة 140 من اهم اولوياتنا في المفاوضات مع بغداد

2019/12/10 | 20:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الاقليم لشؤون المناطق المتنازع عليها خالد شواني

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