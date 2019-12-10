التحرير تُضيِّف متظاهري المحافظات

2019/12/10 | 20:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غصت ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم الثلاثاء بآلاف المتظاهرين القادمين من محافظات البصرة وذي قار والمثنى وكربلاء والنجف وبابل وميسان والديوانية بالاضافة الى المتظاهرين من مناطق بغداد المختلفة

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