التركمان يطالبون بتوضحيات بشأن قانون في برلمان كوردستان

2019/12/10 | 20:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه التركمان في اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، انتقادات لبعض من الاطراف السياسية، بسبب عدم التصويت لمقترح قانون (ايام المناسبات الرسمية للقومية التركمانية).

وقال رئيس كتلة حزب التنمية التركماني في برلمان كوردستان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، "واجهنا اليوم أمراً غير منتظر وذلك بعدم تصويت قسم الاطراف السياسية وهم يشكلون نحو 40% من اصوات البرلمان بعدم منح صفة العاجل لمقترح قانون ايام المناسبات الرسمية الخاصة بالقومية التركمانية".

وأضاف "نحن جميعاً نعمل على الساحة السياسية لاقليم كوردستان وكان هناك اتفاق مسبق بين جميع الاطراف وصوتنا لتلك الاطراف، ولكنهم اليوم لم يصوتوا لذلك المقترح على الرغم من انهم خلال الاجتماعات معنا نحن التركمان يقولون انهم مع التعايش في اقليم كوردستان".

وأوضح انه "ليس هناك ما يستدعي لكلام تلك الاطراف عن التعايش معنا، واطالب بتوضحيات من الشخص الاول او المكتب السياسي لتلك الاطراف ليقدموا مبرراتهم لكون ذلك موقفا رسميا منهم أو أمر متعلق بكتلهم في البرلمان".

جدير بالذكر انه جرى اليوم الثلاثاء، القراءة الاولى لمقترح قانون"ايام المناسبات الخاصة بالقومية التركمانية" وجرى طرح مقترح كونه أمراً عاجلاً للتصويت الا انه حصل على 55 صوتاً فقط اذ لم يصوت له كل من الاتحاد الوطني والتغيير والاتحاد الاسلامي والجيل الجديد.

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