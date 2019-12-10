2019/12/10 | 20:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسلحون يسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية داخل منزل في الشعب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/10 | 20:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية داخل منزل في الشعب ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية داخل منزل في الشعب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).