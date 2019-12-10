الديمقراطيون يوجهون اتهامات رسمية لترامب

2019/12/10 | 20:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وجه الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي اتهامات رسمية للرئيس دونالد ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

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