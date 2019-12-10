سافر من كردستان العراق وانتهى الى “المجهول”.. اختفاء صحفي كردي بظروف غامضة

2019/12/10 | 21:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اختفى صحفي كردي بظروف غامضة، بعد ان غادر اقليم كردستان العراق ذاهباً الى ماليزيا.وقال مصدر امني كردي لـ”يس عراق”، إن “أكثر من يومين ونصف مرا على فقدان الاتصال بالصحافي الكُردي السوري همبّرفان كوسا بعد احتجازه في مطار كوالالمبور الدولي”.واضاف قائلاً “لو كان هناك نيّة لدى السلطات الماليزية بترحيله إلى بلد […]

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