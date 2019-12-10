محافظ ديالى يوجه تربية المحافظة لقبول جميع المقدمين للعمل بصفة محاضر مجاني

2019/12/10 | 21:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

وجه محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الثلاثاء، تربية المحافظة بقبول جميع المتقدمين للعمل بصفة محاضر مجاني.

وقال المكتب الإعلامي للتميمي في بيان صحفي تلقت

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