العراق.. وسائل إعلام تتهم السلطات بـ

2019/12/10 | 21:08 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نبدأ هذا العدد من ريبورتاج من العراق حيث صعدت وسائل الإعلام العاملة في البلاد من موقفها تجاه ممارسات وصفتها بغير الدستورية للسلطات الحكومية في بغداد وبعض المحافظات، ثم نذهب إلى لبنان، حيث قامت عدد من المؤسسات بتخفيض رواتب موظفيها أو بفصلهم دون إعطائهم كامل حقوقهم بحجة الأوضاع الاقتصادية المتدنية.



وفي إيران يستمر الجدل، خصوصا عقب إعلان الحكومة شروط جديدة للحصول على مساعدات مالية كانت قد وعدت بتوزيعها لـ60 مليون مواطن.



وفي مصر تعاني أسر الأطفال المصابين بالسرطان من عدم القدرة على معالجة أبنائهم وعلى الرغم من هذه المعاناة إلا أن رجالا بسطاء بدأوا بمساعدة الأطفال بالمجان، قصة العم "ظاظا".

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