الأنواء: أمطار متفرّقة في العراق مصحوبة بعواصف رعدية 


الأنواء: أمطار متفرّقة في العراق مصحوبة بعواصف رعدية 
2019/12/10 | 21:08 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-       الأنواء: أمطار متفرّقة مصحوبة بعواصف رعدية بغداد – فائز جواد رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون الطقس اليوم الاربعاء غائما مصحوباً بأمطار وعواصف رعدية .

وقالت الهيئة في بيان امس ان (طقس اليوم الاربعاء في المنطقتين الوسطى والشمالية غائم مع فرص تساقط امطار خفيفة ومتفرقة وحدوث […]

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