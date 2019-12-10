سائرون والفتح تطالبان رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء من أسماء يرشحها المتظاهرون

2019/12/10 | 21:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرتا القوى السياسية من التدخل في الملف وفرض ما تراه استحقاقها الانتخابي بغداد – وعد الشمري: حملت قائمتا سائرون والفتح، أمس الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية تكليف رئيس الوزراء المقبل، وفيما دعته إلى عقد اجتماع مع ممثلين عن المتظاهرين للتباحث حول الأسماء المرشحة، حذرت القوى السياسية من التدخل في الملف وفرض ما تراه استحقاقها ...

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