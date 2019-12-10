اليوم .. مجلس النواب يصوت على قانون الانتخابات

2019/12/10 | 21:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب امس الثلاثاء ان المجلس سيعقد جلسته اليوم الاربعاء للتصويت على مشروع قانون الانتخابات.وذكرت الدائرة في بيان اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه أن “جدول أعمال جلسة مجلس النواب لهذا اليوم الأربعاء تتضمن التصويت على عدد من مشاريع القوانين أبرزها قانون الانتخابات”.وأضافت أن ” جدول ...

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