طلعت رضوان - الانتحار بين أحادية التوصيف وتعدد الدوافع

2019/12/10 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان يعتقد البعض أنّ أسباب الانتحارتعود إلى العوامل النفسية، خاصة فى حالة الاكتئاب الشديد والمتواصل..وللأسف فإنّ هذا الاعتقاد يــُـسيطرعلى بعض أطباء الطب النفسى، بينما الراصد لحالات الانتحارتاريخيــًـا..وعلى المستوى المحلى والدولى، يكتشف أنّ دوافع الانتحارمُـتعـدّدة، بعضها نفسى..وبعضها اجتماعى، وبعضها اقتصادى..إلخ.وعلى سبيل المثال: أين نضع المواطن المصرى (عبدالحميد شتا) فى تصنيف حالات الان......

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