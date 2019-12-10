كاظم حبيب - نحو تشكيل هيكلية تنظيمية للكتلة التاريخية القادرة على تحقيق النصر والتغيير الشامل

2019/12/10 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب يخطئ تماماً من يتحدث عن العفوية الصرفة لانتفاضة الشبيبة العراقية الباسلة في الأول من تشرين الأول 2019 ويعتقد بأنها ليست نتاجاً لكمية هائلة من تراكم الإساءة المستمرة للكرامة الوطنية وهوية المواطنة والضغط النفسي والعصبي والاجتماعي على المجتمع بأسره، لاسيما الشبيبة، والنسوة منهم على الخصوص، ومن التمييز المفرط بين أفراد المجتمع على أساس القومية والدين والمذهب والحزبية والعشائرية والمناطقية، ومن النهب......

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