زهير الخويلدي - العقل والثورة، من أجل مقاربة ثورية للعقل وعقلانية للثورة

2019/12/10 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي " الحق في المشي منتصبا هو أمر أساسي لجميع التمردات وإلا لن تكون هناك انتفاضة " - أرنست بلوخ- مبدأ الأمل-إذا فشلت الثورة في الواقع الاجتماعي ولم تقدر القوى الاجتماعية الصاعدة من الاستيلاء على الحكم والقطع مع النظام القديم وحصلت انتكاسة سياسية بعدا وصار انقلاب عسكري ورضي الناس بالحال ونجحت الثورة المضادة في إعادة ترتيب الأوضاع نبحث عن الأسباب في الثقافة والذهنية ونفتش عن الثورة في العقل وعن المك......

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