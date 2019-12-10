الداخلية: القبض على سارقين اثنين ببغداد ومروج للمخدرات في الموصل

2019/12/10 | 21:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على متهمين اثنين، لقيامهما بسرقة مبالغ مالية من داخل دار في العاصمة بغداد.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان مكتب المدائن بمديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكن وبعد جمع المعلومات والتحري، من إلقاء القبض على المتهمين، على خلفية سرقتهما مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي، ومليون ونصف المليون دينار عراقي، إضافة الى مصوغات ذهبية، من داخل دار جنوبي بغداد.

وأشارت الوزارة في بيان منفصل، الى قيام مديرية مكافحة المخدرات، التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبناءً على معلومات دقيقة، وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق المختص، بإلقاء القبض على أحد مروجي المخدرات، في منطقة حي الانتصار بالجانب الايسر لمدينة الموصل، وبحوزته مئتان وثمانون حبة مخدرة.

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