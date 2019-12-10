ديالى تعلن قبول جميع المتقدمين بصفة محاضر مجاني في المدارس

2019/12/10 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت إدارة ديالى، اليوم الثلاثاء، قبول جميع المتقدمين بصفة محاضرين مجانيين في مدارس المحافظة دون استثناء.

وقال مدير اعلام ديوان المحافظة، ياسر بدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "محافظ ديالى مثنى التميمي أصدر توجيها مباشرا بقبول جميع المتقدمين للعمل كمحاضر مجاني في مدارس المحافظة دون استثناء".

وأضاف بدر، أن "اي مدرس او معلم تنطبق عليه الضوابط والتعليمات سيتم قبوله فورا دون تأخير".

بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء (10 كانون الأول، 2019) عن مماطلة أعضاء مجلس أكبر مدينة في المحافظة في تقديم ذممهم المالية.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المجلس البلد

بغداد اليوم- ديالى

قرر مجلس جامعة ديالى، الثلاثاء، تخفض الأجور الدراسية بنسبة 25٪ لطلبة الدراسات العليا .

وأعلن المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، موافقته على "تخفيض الاجور الدراسية الخاصة بطلبة الدراسات العليا (الماجستير _الدكتوراه) للعا

بغداد اليوم – كركوك

نفت دائرة صحة كركوك الثلاثاء (10 كانون الأول 2019)، اعتقال عدد من مدراء أقسامها، وتؤكد أن الأخبار المتداولة عن الاعتقال عارية عن الصحة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "بعض الصفحات المغرضة تداول

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