شرطة النجف: مغرضون يبثون اشاعات لتاجيج الوضع بالمحافظة

2019/12/10 | 21:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى قائد شرطة النجف اللواء غانم العنكوشي، الثلاثاء، نية الشرطة تفريق المتظاهرين في المحافظة، مؤكدا أن شرطة النجف توفر الحماية اللازمة للمتظاهرين والم...

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