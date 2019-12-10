واع تستطلع آراء القادة المشاركين في ذكرى التحرير

2019/12/10 | 21:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عدد من القادة الميدانيين قدرة القوات الامنية والحشد الشعبي على اسقاط المراهنات الدولية المتعلقة في العراق ، عبر وحدة الشعب وتضافر الجهود الذي ادى الى هزيمة تنظيم داعش الارهابي من جميع الاراضي العراقية.

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