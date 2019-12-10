القبض على متاجر بعملة مزورة في البصرة

2019/12/10 | 21:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على متهم بتجارة عملة مزورة في محافظة البصرة.

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